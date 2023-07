“Relatório americano sobre grupos de ódio coloca o Chega ao lado de neonazis”, publicado a 27 de Junho de 2023

Direito de resposta do presidente da Alternativa Democrática Nacional a notícia publicada a 27 de Junho de 2023 nas edições impressa e online do PÚBLICO.

No dia 27.06.2023 foi publicada uma peça com o subtítulo: “Também o ADN e o PNR foram incluídos numa lista de ‘grupos radicais de extrema-direita’”...

Quem elaborou esta lista foi a GPHAE (Projecto Global Contra o Ódio e Extremismo), uma ONG financiada por privados apoiantes de ideologias e lóbis que o ADN tenta combater e que não se baseou em dados verdadeiros ou científicos.

O ADN repudia qualquer ligação à extrema-direita, pois é um partido humanista que está na linha da frente contra o neonazismo e às novas formas de nazismo, ideologia que consideramos abominável e com a qual jamais teremos qualquer tipo de ligação.

É falso que o ADN seja um partido racista, xenófobo ou anti-imigração.

O que defendemos é uma Lei da Imigração com maior escrutínio e restrições, combatemos o lóbi LGBT e a tentativa de se sexualizar perversamente as crianças ou de impor à sociedade uma ideologia anticiência e mutiladora de jovens e crianças.

Por outro lado, apoiamos a luta contra a discriminação baseada na orientação sexual e, por último, abominamos quaisquer actos de racismo.

O artigo é baseado num estudo que tem um discurso acusatório e difamatório, produzido sem provas e que apenas tenta denegrir a imagem do ADN.

Tentam dificultar a nossa luta contra a emergência de uma nova forma de nazismo, protegendo a elite instalada no poder que o promove.

Os autores do estudo e do artigo no jornal PÚBLICO, ao não terem questionado o ADN sobre o resultado do mesmo, impediram que expuséssemos a verdade dos factos.

A sua divulgação sem contraditório condiciona a nossa actividade política e prejudica pessoal e profissionalmente os elementos do partido, os quais renegam pertencer a qualquer ideologia ou grupo extremista.

Fica provado que quem se insurge contra esta agenda globalista é imediatamente apelidado de extremista.

Bruno Alexandre Ramalho Fialho, Presidente do ADN (Alternativa Democrática Nacional)