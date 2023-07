Desordem Mundial em revista

Este episódio assinala o centésimo capítulo do podcast.

No último episódio antes do Verão, recuperamos episódios passados, indo dos Estados Unidos da América a Moçambique, passando por Itália e por França. No fim, sugestões de músicas, livros e séries para acompanhar a época de banhos.

