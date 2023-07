Campistas de Cortegaça sem luz e água quente há um mês e possivelmente durante todo o Verão

Sem electricidade e só com água fria há mais de um mês, é como estão os campistas do Parque de Campismo de Cortegaça, no concelho de Ovar, que ainda continuam a usar o equipamento sem as condições mínimas e a lutar para que o problema seja resolvido quanto antes. Desde Janeiro - depois de decidida uma disputa resolvida em tribunal entre a junta de freguesia e o anterior gestor - que a infra-estrutura a funcionar desde 1965 está a ser gerida por uma administração provisória. No final de Julho, a gestão será efectivamente assegurada pela junta local, que adianta não ser previsível que nos meses de Verão a questão esteja resolvida. Existem planos para o parque ser deslocado para outro local, mas ainda não se sabe quando nem para onde.

