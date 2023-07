Eléctrico de Sintra já voltou ao percurso pitoresco até à Praia das Maçãs

O icónico eléctrico centenário que faz a ligação entre a vila de Sintra e a Praia das Maçãs voltou a circular a 27 de Junho, depois de uma paragem forçada, desde Março, para reparações na linha ferroviária.

Inaugurado em 1904, o pitoresco eléctrico branco e vermelho liga a Vila Alda, na Estefânia, Sintra, à Praia das Maçãs ao longo de quase 11 quilómetros, num bucólico e turístico passeio de cerca de 45 minutos, entre a serra e o oceano.

Com o advento dos transportes mecânicos, o eléctrico tinha caído em decadência a partir dos anos 1940, com um percurso cada vez menor, até que em 2004, precisamente no ano do centenário, regressou a Sintra, recuperando o actual trajecto.

O bilhete custa 3€, com desconto de um euro para menores de 18 anos e maiores de 65, sendo gratuito para crianças até aos seis anos, “desde que não ocupem lugar”. Os horários podem ser consultados aqui.