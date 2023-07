Na abertura do Festival de Almada, Rodrigo Francisco ouve a voz de Thomas Bernhard

Inspirado pelo trabalho com os actores, o director do festival estreia Calvário no Teatro Municipal Joaquim Benite. Uma peça de teatro que decorre durante os ensaios... de uma peça de teatro.

Beirão é “o maior canastrão do teatro português” — e “um verdadeiro crápula”. Como se percebe pelas palavras escutadas àqueles que se cruzaram no seu caminho (mas que só as proferem a uma distância de segurança), é um daqueles actores consagrados que não deixam grandes saudades nos elencos e nas equipas técnicas. Mas eis que uma produção de uma peça de Thomas Bernhard num teatro público, goradas as primeiras, segundas e terceiras escolhas para protagonista, lá se vê forçada a convidá-lo para abrilhantar Minetti.