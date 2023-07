Mortes por afogamento de crianças e jovens em Portugal aumentaram em 2020 e 2021

O número de mortes por afogamento de crianças e jovens em Portugal foi mais elevado em 2020 e 2021 – os últimos anos com dados oficiais – do que nos anos anteriores. Esta é uma das principais conclusões do relatório com a actualização dos casos de afogamentos de crianças e jovens em Portugal da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), que foi divulgado esta segunda-feira. As explicações para este aumento podem estar relacionadas com a pandemia de covid-19.

