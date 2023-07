Hospital de Santa Maria fecha bloco de partos ao exterior por falta de médicos disponíveis para fazer horas extras

A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está encerrada ao exterior, o que significa que as grávidas que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) levará as grávidas para outras unidades, pelo menos até ao dia 9 deste mês. Mas o director interino da obstetrícia do Santa Maria admite que assim seja até ao final de Julho.

