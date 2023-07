Concursos públicos simplificados demoram mais do que os normais

Comissão que fiscaliza medidas especiais de contratação pública concluiu que adjudicações feitas ao abrigo do regime para acelerar procedimentos são, afinal, mais morosas do que pelo regime normal.

Os concursos públicos simplificados e outros mecanismos criados pelo Governo em 2021 para acelerar a contratação pública e utilizar os fundos comunitários dentro do prazo são, afinal, mais morosos do que os procedimentos normais. A conclusão faz parte do mais recente relatório da Comissão Independente para o Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública que analisou os procedimentos contratuais do segundo semestre do ano passado.