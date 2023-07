Elefante oferecido ao Sri Lanka regressa à Tailândia após alegados maus-tratos

Muthu Raja, elefante de 29 anos que foi oferecido pela família real da Tailândia ao Governo do Sri Lanka, em 2001, regressou, este domingo, ao país de origem depois de Banguecoque​ ter exigido a devolução do animal que, alegadamente, foi alvo de maus-tratos por parte dos cuidadores.

O elefante, que é considerado um animal sagrado nestes dois países, estava num templo budista no sul do Sri Lanka. Segundo a BBC, no fim do ano passado, o animal foi encontrado no templo com ferimentos nas pernas e abcessos em várias zonas do corpo.

Foi oferecido para transportar peças religiosas, contudo, e segundo alguns activistas pelos direitos dos animais do Sri Lanka, as feridas de Muthu Raja estarão relacionadas com os trabalhos que supostamente desempenhava com uma equipa de exploração de madeira do templo, sendo que alguns dos ferimentos terão sido infligidos pelos tratadores.

Em Novembro de 2022, a organização Rally For Animal Rights and Environment (RARE) conseguiu que o elefante fosse retirado do templo e levado temporariamente para o Jardim Zoológico do Sri Lanka até regressar ao país de origem. Algumas das suas feridas já estavam curadas.

O voo comercial entre Colombo, no Sri Lanka, e Chiang Mai, na Tailândia custou mais de 640 mil euros, escreve a Euronews, acrescentando que o animal foi acompanhado por quatro tratadores tailandeses e um outro do Sri Lanka. Um vídeo mostra Muthu Raja a ser transportado para uma jaula de aço antes de ser levado para o aeroporto.

De acordo com a BBC, os alegados maus-tratos ao elefante desencadearam um conflito diplomático entre os dois países. O primeiro-ministro do Sri Lanka disse ter pedido desculpa ao rei da Tailândia em Junho e afirma ter conseguido “restabelecer a confiança” entre as duas nações. Por sua vez, os protestos de activistas fizeram com que o Governo tailandês deixasse de enviar elefantes para outros países há cerca de três meses.

De regresso à Tailândia, Muthu Raja ficará de quarentena numa reserva natural antes de fazer hidroterapia para tratar uma lesão na pata dianteira esquerda.