A ideia de indultar apenas cidadãos com idade para participar na JMJ (em que idade acaba a juventude?) merece, no mínimo, um debate sério e rigoroso por parte dos deputados.

Há muitos anos que, em Portugal, certos momentos simbólicos (poucos) têm originado a adopção de medidas de clemência a aplicar a alguns reclusos ou condenados. No passado, aconteceu três vezes, quando houve visitas do Papa (1967, 1982 e 1991), e está prestes a acontecer uma quarta, por altura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na presença do Papa Francisco. No momento em que acontece, é também uma espécie de bênção à Igreja Católica, que atravessa momentos conturbados.