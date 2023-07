Eleições em Espanha não põem em causa o apoio da UE à Ucrânia

No arranque da presidência espanhola do conselho da UE, Sánchez e Von der Leyen garantem que a prioridade não deixará de ser o apoio a Kiev: “A Europa e a Ucrânia juntas, até à vitória final.”

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta segunda-feira, que “a Espanha assume a presidência do Conselho da União Europeia com muita ambição”, uma frase que dá conta da vontade de Madrid de fechar alguns dos dossiers legislativos mais difíceis da agenda de Bruxelas, como o Pacto das Migrações e Asilo, ou a reforma das regras de governação económica da UE — mas também pode aplicar-se às expectativas do líder socialista de segurar o cargo, nas eleições legislativas do próximo dia 23 de Julho.

Numa conferência de imprensa ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a habitual reunião entre o elenco do Governo do país que assume a presidência rotativa da UE e do executivo comunitário, Pedro Sánchez teve o cuidado de evitar respostas sobre o actual contexto eleitoral em Espanha, ou sobre os “desafios” colocados pela ascensão dos partidos de extrema-direita em vários Estados-membros, da Alemanha à Suécia e Finlândia… ou ainda a Espanha, onde parece provável uma mudança de Governo, com a entrada do Vox num executivo liderado pelo PP.

“Num mundo em mudança, compete-nos a nós, as forças democráticas do centro, dar confiança e segurança às pessoas. Os extremistas têm medo das mudanças. Nós temos ideias, e um plano, para lidar com as mudanças. Porque elas são um facto”, respondeu a presidente da Comissão Europeia, referindo-se às consequências das alterações climáticas ou da invasão da Ucrânia pela Rússia. “O que temos de fazer, é mostrar a nossa visão”, recomendou Von der Leyen.

Pedro Sánchez já tinha afastado, logo na sua primeira intervenção, a ideia de que uma mudança política em Espanha, daqui a três semanas, possa pôr em causa o cumprimento dos objectivos da agenda europeia, o primeiro dos quais é o apoio inabalável, e pelo tempo que for preciso, à Ucrânia.

“Esse é o nosso primeiro eixo prioritário. A União vai apoiar a Ucrânia enquanto durar a invasão da Rússia. E depois disso, quando regressar a paz, apoiará a Ucrânia no caminho à adesão”, garantiu o presidente do Governo espanhol. “Europa e Ucrânia, juntas, até à vitória final”, resumiu Sánchez.

Os outros três eixos prioritários para a presidência espanhola têm a ver com a “redução das vulnerabilidades externas” e a promoção da “autonomia estratégica aberta da UE”; o avanço da dupla transição verde e digital que definirá o sucesso do actual mandato da Comissão Europeia, e ainda a conclusão das negociações para a aprovação definitiva de um novo Pacto para as Migrações e Asilo, que se transformou quase no “Santo Graal” da política europeia.

O alinhamento entre Madrid e Bruxelas é total, confirmou Von der Leyen. “Estamos num momento crucial. Dois terços das propostas legislativas apresentadas por esta Comissão já foram fechadas, mas ainda nos restam cerca de 250 por concluir”, apontou a presidente da Comissão Europeia, que disse confiar plenamente nas “instituições” e no “espírito europeu” da Espanha para dirigir — e concluir — as negociações mais difíceis, “qualquer que seja o resultado das eleições” no país.

A jornalista viajou a convite da presidência espanhola do Conselho da UE.