Veja casas de famosos como Jô Soares e Britney Spears que estão à venda

O apartamento que era de Jô Soares, em São Paulo, está à venda por R$ 12 milhões (2,3 milhões de euros). O imóvel não foi incluído no testamento do artista, morto em agosto do ano passado, aos 84 anos, já que foi transferido em 2017 para o nome de Flávia Pedras, sua ex-mulher.

O espaço, localizado em Higienópolis, um dos bairros mais caros de São Paulo, Brasil, tem 628 metros quadrados, quatro quartos, biblioteca e sala de cinema com home theater. Os mármores são originais, enquanto as janelas são automatizadas e antirruído. O prédio em que o apresentador viveu foi construído em 1952.

Além do apartamento de Jô Soares, há outras casas de famosos que estão à venda. Uma delas é a mansão de US$ 3,5 milhões (3,21 milhões de euros), de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, na cidade de Sarasota, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal Herald Tribune, o imóvel tem quatro quartos, fica ao lado de um lago e teria sido o presente de Natal do roqueiro à sua namorada — a bailarina Melanie Hamrick, de 33 anos, mãe de seu filho mais novo, Deveraux, de 4 anos — em 2020. Entre os famosos que moram na região está o cantor Brian Johnson, ex-vocalista da banda australiana AC/DC.

A mansão de Britney Spears em Calabasas, na Califórnia, também está à venda. A casa, que também foi do cantor Justin Bieber e de sua mulher, a modelo Hailey Baldwin Bieber, está no mercado pelo valor de US$ 12 milhões (11 milhões).

O espaço tem seis quartos, piscina, adega e home theatre. Spears, que se mudou para o local para ficar mais perto dos filhos Jayden e Sean, quer vender a casa porque acha que o imóvel é muito grande e não tem tanta privacidade, segundo o site americano TMZ.

A atriz Jennifer Lawrence também pôs uma casa à venda. É um loft de 300 metros quadrados, com três quartos, no bairro de Tribeca, em Manhattan, em Nova Iorque, que está sendo vendido por cerca de US$ 10 milhões (9,18 milhões de euros).

Reformado em 2016, o apartamento fica num prédio construído em 1882 e ainda preserva alguns detalhes da construção original. Com piscina coberta, academia com espaços para ioga e pilates e sala de massagem, o imóvel tem na suíte principal um closet com três armários, banheiro com piso aquecido e lavatório duplo.

