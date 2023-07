No caminho de Santiago, com a Ponte de Gard em fundo

A França integra o top 5 dos países com mais bens Património Mundial da UNESCO, com perto de meia centena de monumentos e sítios já classificados. E Nîmes espera juntar, ainda este ano, a sua “Maison Carré” à lista patrimonial do departamento de Gard, ao lado do Mosteiro de Saint-Gilles, a sul, e da ponte-aqueduto sobre o rio Gardon, a leste, para mais abertamente concorrer com as cidades próximas de Arles e Avignon, também já inscritas na lista.

A “Maison Carré” está na lista de candidaturas a analisar ainda este ano e, a conseguir a aprovação, este templo de uma extraordinária elegância arquitectónica irá completar uma espécie de triângulo virtuoso com Saint-Gilles e a Ponte de Gard, a potenciar o apelo turístico da região.

Na verdade, distando escassos 20 quilómetros de cada um destes sítios, Nîmes será sempre um bom ponto de partida para passeios a esses destinos.

Foto Maison Carré, em Nîmes, está na lista de candidaturas a analisar ainda este ano a Património Mundial da UNESCO Manuel Roberto

Rumando a sul, o Mosteiro de Saint-Gilles, classificado Património da UNESCO em 1998, no quadro dos Caminhos Franceses para Santiago de Compostela, tem uma relevância histórica certamente pouco conhecida: “Foi, na Idade Média, o quarto lugar de peregrinação do mundo cristão, logo a seguir a Jerusalém, Roma e Compostela”, explica a guia Cécile Coustès.

Hoje, Saint-Gilles é fundamentalmente uma vila de passagem para a região da Camarga e de cruzamento com o canal que liga o rio Ródano a Sète, no Mediterrâneo, e daqui ao Canal do Midi (também já Património da UNESCO), que faz a ligação ao Atlântico! Mas a visita à arquitectura românica do seu mosteiro vale bem a pena. Aí ouviremos contar a lenda do eremita que, com a sua mão, salvou uma corsa da lança de um caçador e, a partir do século VIII, se transformou numa efígie da ordem beneditina.

Foto Mosteiro de Saint-Gilles Manuel Roberto

Foto Em Saint-Gilles, o mosteiro foi classificado Património da UNESCO em 1998, no quadro dos Caminhos Franceses para Santiago de Compostela Manuel Roberto

A abadia mantém a icónica fachada que é “um livro aberto sobre a história do catolicismo, da Natividade à Paixão de Cristo e ao Julgamento Final”, nota a guia. Dentro do templo com origem no século XII, cumpre descer à cripta onde se encontra o túmulo de Saint-Gilles. E, mesmo que em ruína, há depois que subir a escada helicoidal, que é uma obra-prima da arquitectura medieval, a mostrar a arte superior dos mestres-pedreiros da região – que normalmente assinavam a sua obra, como se pode ver ao subir os degraus.

Daqui, o visitante pode continuar em direcção a sul, a caminho da Pequena Camarga, extensão do delta do Ródano, para visitar e demorar-se no centro ecológico de Scamandre, este ano a celebrar 30 anos.

Entre canais e lagoas, podem admirar-se flamingos e garças – “Tem a maior colónia de garças da Europa”, diz a guia Véronique Allen – a sobrevoar os juncos, tamargueiras e arrozais. Mais à frente, fica a terra dos touros e dos cavalos da Camarga, que alimentam o imaginário da “corrida” e a economia da região.

Um prodígio da engenharia romana

Para visitar no mesmo dia, ou na jornada seguinte, temos então a incontornável Ponte de Gard. Mas, pelo caminho, valerá a pena passar pela pequena cidade de Uzès, que foi “o primeiro ducado de França”, explica à Fugas o guia Guillaume Boccacio.

O também arqueólogo chama ainda a atenção para o recorte das quatro torres que, desde a Idade Média, pontuam o horizonte da terra: as Torres do Duque, do Rei e do Bispo e também a icónica Fenestrelle, uma torre a fazer pensar na de Pisa, também ligeiramente inclinada, com seis pisos de oito janelas em cada um deles – “Manifesta o espírito da arte gótica antes do tempo”, nota o guia-arqueólogo.

Entre a visita a estas torres e ao seu Jardim Medieval, vale a pena ir ao mercado da Praça das Ervas, às quartas-feiras dedicado à alimentação e produtos agrícolas locais; ao sábado mais generalista.

Na verdade – lembra-nos Guillaume Boccacio –, foi aqui, em Uzès, que nasceu a fonte de água que os romanos, no século I, decidiram fazer chegar a Nîmes, para reforçar o abastecimento indispensável à população. Só que, para fazerem descer a água até um desnível de apenas cerca de vinte metros, decidiram construir um aqueduto com… 50 quilómetros!

A ponte-aqueduto de Gard é Património Mundial da UNESCO desde 1985, e vale a pena avançar alguns números para entender a sua excepcionalidade como “a mais alta ponte antiga no mundo”: tem 49 metros de altura, em três arcadas sobrepostas; o comprimento de 275 metros no piso do aqueduto; e demorou cerca de cinco anos a ser construída por um milhar de operários (certamente escravos, na sua maioria), que talharam 50 mil toneladas de pedra!...

Para o visitante actual, turista ou não, além da magnificência da obra e da vista, a Ponte de Gard, com os seus 165 hectares de paisagem protegida, significa um lugar especialmente aprazível, onde se pode estar, passear, fotografar, nadar, fazer canoagem, ou, quem preferir, visitar o museu, a ludoteca e assistir aos espectáculos de luz que anualmente se realizam nos meses de Verão.