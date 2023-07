Smother, uma série da BBC na RTP2 com crime viciante e um patriarca odioso

Ghosts of Beirut

SkyShowtime, segunda-feira

Série de quatro episódios em ambiente de espionagem que conta a história de origem de Mughniyeh (também conhecido por “O fantasma”), um jovem responsável por mais mortes de norte-americanos do que qualquer outra pessoa antes do 11 de Setembro. A história é narrada da perspectiva de cidadãos norte-americanos, israelitas e libaneses. Os dois primeiros episódios chegam esta segunda-feira; os dois seguintes (e últimos) estreiam-se daqui a uma semana, no dia 10.

WHAM!

Netflix, quarta-feira

George Michael e Andrew Ridgeley fizeram alguma da música mais hedonista da década de 1980. Em apenas quatro fulgurantes anos, de 1982 a 1986, a dupla de adolescentes e amigos criou vários êxitos cujos títulos não é necessário listar — tornando os Wham! nos primeiros artistas pop ocidentais a tocar na China (e no Club Tropicana). O documentário sobre a banda vem com a assinatura de Chris Smith, o mesmo de A Grande Onda da Nazaré, e conta com materiais dos arquivos pessoais dos dois músicos e imagens inéditas.

A Fuga do Capitão Volkonogov

Filmin, quinta-feira​

Estreia simultânea nos cinemas e em video on demand, numa parceria da distribuidora Alambique com o serviço Filmin, este filme de Natasha Merkulova e Aleksey Chupov passa-se na União Soviética em 1938. No auge do Grande Terror, Estaline purga as suas próprias fileiras e o capitão Volkonogov é um dos seus alvos.

Shaun White: The Last Run

HBOMax, quinta-feira

Série documental de quatro episódios, com imagens inéditas do arquivo pessoal de Shaun White, três vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e um dos maiores atletas de snowboard e skate de sempre. A sua história inclui um problema cardíaco congénito e os sacrifícios dos seus pais.