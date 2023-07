Esfaqueamento nas imediações de discoteca do Seixal faz ferido grave

Um ferido grave e outro ligeiro é o resultado de uma rixa com esfaqueamentos que teve lugar na madrugada deste domingo nas imediações de uma discoteca na Cruz de Pau, no Seixal, o Hacienda Klub.

As vítimas foram transportadas para o Hospital do Barreiro pelos Bombeiros do Seixal, que foram chamados ao local à 1h45, informou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Península de Setúbal.

A área junto ao mega-espaço de diversão nocturna já foi palco de vários casos de violência no passado, tendo a Câmara do Seixal decidido o encerramento do Hacienda Klub no Verão de 2021, por o estabelecimento não ter licença de utilização para o exercício de actividade de restauração e bebidas e ter chegado a realizar festas privadas ilegais em plena pandemia, que reuniram centenas de pessoas e obrigaram à intervenção policial.