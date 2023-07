O paradoxo do Evangelho: quem perde ganha, quem ganha perde

1. Na liturgia deste domingo, somos confrontados com um sonho paradoxal. Este sonho está presente nas quatro versões do Evangelho. Dependem todas da versão de S. Marcos: “Quem perde ganha, quem ganha perde.” Este é o próprio sonho do Evangelho, um sonho que já tem dois mil anos. Se ainda não foi realizado, não se deve concluir que é irrealizável. No dia em que a Igreja aceitasse como irrealizável este sonho abandonaria Jesus Cristo. A história do cristianismo é a história das fidelidades e infidelidades a esse sonho como realidade da nossa história humana.

