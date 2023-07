Uma reabilitação no Porto mostra que a habitação social também merece vistas “de fazer cair o queixo”

No centro histórico do Porto, junto ao Miradouro da Vitória, há um edifício construído entre 1989 e 1991 que ganhou uma nova vida. Inserida na paisagem, com vistas "de fazer cair o queixo", renasceu uma estrutura que mostra que a habitação social pode ser digna, ter qualidade e, sim, existir no centro da cidade.

Assinado pela MAVAA arquitectos, sediado no Porto, o projecto reconverteu os dois pisos superiores, que já eram de habitação, e o piso de baixo, "onde existiam lavadouros e balneários para a população" em quatro apartamentos (já adjudicados a famílias, com rendas apoiadas que podem variar entre os 28 e os 240 euros), e que estarão de portas abertas este fim-de-semana, a propósito do Open House Porto. "Este espaço estava todo encerrado e bastante vandalizado", diz Carlos Machado e Moura — até chegar às mãos deste atelier que ganhou o concurso da autarquia.

"Este desafio, de manter o edifício como habitação social, pareceu-nos, desde logo, interessante. Porque o que tem acontecido é que, nestas zonas mais premium, [a habitação] acaba por passar para outros sectores", refere o arquitecto. "A ideia de ter, no centro, um edifício com estas vistas e muito visível, de usar esta oportunidade para mostrar que a habitação social também pode ser isto — e não só construção com materiais pouco cuidados e em sítios muito periféricos — pareceu um óptimo pretexto para fazer arquitectura."

Com um orçamento total de 400 mil euros, a reabilitação foi pensada numa lógica de "partir de dentro para fora e de fora para dentro": tirar partido das "vistas magníficas que o edifício já tinha e criar condições de habitação mais confortáveis". "Juntamos as salas e as cozinhas para ter um espaço mais amplo. Nos pisos de baixo, por exemplo, transformamos a zona dos lavadouros e passou a ser um T1, com pé direito de quase quatro metros", descreve Carlos Machado e Moura. ​

E foram acrescentados pormenores que conferem, no mínimo, qualidade de vida: uma janela horizontal de onde se vê a Sé, outra posicionada de forma a que "quem estiver deitado na cama consiga ver o rio"; cozinhas em mármore; exterior em granito; azulejo de fabrico manual; um pilar que já existia, mas foi transformado num "apontamento de alguma qualidade plástica". Pela descrição, podíamos estar a falar de mais um alojamento local. Mas não. É mesmo uma casa para pessoas viverem.