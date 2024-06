Em "stereo" se formam as memórias do Primavera Sound 2024

A memória humana é essencialmente não-linear. Ao contrário de um arquivo organizado cronologicamente, a mente resgata lembranças com base em associações emocionais, sensoriais e contextuais, permitindo que memórias distantes se sobreponham às mais recentes e se interconectem, por vezes, de formas inesperadas. Esta natureza não-linear da memória forma a nossa compreensão do passado, possibilitando uma reconstrução subjectiva e multifacetada das experiências vividas.

Foi com base nesse conceito que o P3, ao longo de três dias intensos no festival Primavera Sound, mergulhou no mar de gente que enchia o recinto, tentando captar a essência e a energia emanada por um público diverso, multigeracional e multicultural. As fotografias que resultam dessa incursão fundem dois momentos num só: cada imagem é, assim, a fusão, realizada em pós-produção, de dois fotogramas que se unem para transcender os limites da fotografia tradicional e revelar uma perspectiva mais ampla e imersiva de uma experiência colectiva. Para mais tarde recordar.