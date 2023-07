França. Quase mil detidos numa noite com 45 mil polícias nas ruas

Esta é a quarta noite consecutiva com confrontos e violência nas ruas das cidades francesas, depois da morte de um jovem de 17 anos pela polícia num subúrbio de Paris.

O Governo francês pôs 45 mil polícias nas ruas para travar os protestos e a violência, pela quarta noite consecutiva, mas o forte dispositivo de segurança não conseguiu evitar novos confrontos. A madrugada de sábado voltou a ser tensa e violenta em cidades como Marselha e Lyon, mas no geral foi um pouco mais calma do que a anterior, sobretudo na região de Paris. Quase mil pessoas foram detidas, indicou o Ministério do Interior gaulês.

Segundo o ministério, os tumultos desencadeados terça-feira após a morte de um jovem de 17 anos que não respeitou uma “operação stop”, abatido a tiro pela polícia, tiveram menos intensidade do que nos dias e noites anteriores.

A polícia francesa efectuou 994 detenções em toda a França, "79 polícias e gendarmes ficaram feridos", cerca de 1350 veículos foram incendiados, 234 edifícios foram queimados ou danificados e cerca de 2560 incêndios foram registados na via pública.

Marselha, a segunda maior cidade de França, teve uma noite agitada, o que levou o Ministro do Interior francês, Gérard Darmanin, a enviar reforços para a cidade.

A polícia já tinha feito 88 detenções por volta das 2h00 (1h00 em Lisboa) desde o início da noite, com grupos de jovens muitas vezes mascarados e "muito móveis".

Durante uma visita ao noroeste de Paris, Darmanin informou, a meio da noite, que a violência era "menos intensa", com 471 pessoas já detidas em todo o país e focos de tensão, nomeadamente em Marselha e Lyon, grandes cidades do sudeste.

Em Lyon e Grenoble (centro-leste da França), os confrontos estenderam-se pela noite dentro entre bandos de jovens, muitas vezes encapuzados, que andavam a correr ou de trotineta e confrontaram a polícia, que respondeu com granadas de gás lacrimogéneo.

A região parisiense não foi poupada, com três cidades próximas da capital a decidirem impor o recolher obrigatório, tal como outras cidades das províncias.

Em Nanterre, a cidade da região parisiense onde Nahel M. foi morto por um agente da polícia na terça-feira durante um controlo de trânsito, os habitantes preparam-se hoje para o funeral do jovem de 17 anos. A morte, filmada, reacendeu o debate sobre o racismo e a violência policial em França.

"Sábado, 1 de Julho, será um dia de luto para a família de Nahel", escreveram os advogados da família, apelando aos meios de comunicação social para que não participem na cerimónia, "a fim de dar à família enlutada a privacidade e o respeito de que necessita".

Ainda antes do funeral, Darmanin anunciou que hoje sairão para as ruas mais "unidades mais especializadas", como o RAID (unidade de forças especiais) e o GIGN (Grupo de Intervenção da Gendarmerie), tropas de elite das forças de segurança.

Para as ruas foram também enviados veículos blindados ligeiros para tentar reduzir a tensão em relação à noite anterior, em que 492 edifícios foram alvo de ataques, 2000 veículos foram queimados e dezenas de lojas saqueadas.