Nîmes: passear devagar entre fontes e jardins, gladiadores e crocodilos

Vamos partir do princípio de que, vindos na navette do aeroporto, chegamos a Nîmes junto da estação de comboios, no extremo sudeste do seu perímetro urbano. Daqui queremos percorrer a capital do departamento de Gard, na região da Occitânia, numa diagonal irregular, com perto de dois quilómetros, até chegar à histórica Torre Magna no canto superior esquerdo do mapa – este tanto pode ser o percurso apressado de uma meia-hora como o bom roteiro de dia inteiro de passeio para quem quer descobrir esta cidade que se declara “a Roma francesa”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt