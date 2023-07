Porto Drag Festival: a festa do transformismo

Duas vezes por ano, desde 2015 e com excepção dos anos da pandemia, o Café Lusitano é o palco do Porto Drag Festival. Esta sexta-feira, a noite a arte do transformismo voltou a subir ao palco, com destaque para artistas como Susana Mastroianni, Stefanie Duvet, Dyanne Star e Morgana.

Nos bastidores, a preparação demora horas, das roupas aos últimos retoques de maquilhagem. E é sempre com algum nervosismo que se sobe ao palco.

Com este festival, explica a organização, pretende-se "mostrar que há diferentes versões do transformismo e que apenas um nome não reflecte a variedade e a complexidade desta arte, que por vezes toma contornos inesperados: performers que cantam ao vivo, outros que apostam mais na produção, outros na irreverência e na ousadia de mostrarem corpos quase 'desenhados' a dedo, bem como ainda performers bailarinos com qualidades extraordinárias e fora do comum".