Jogos com História: O último Mundial de Megan Rapinoe?

Marcou um dos golos do triunfo dos EUA na final do Mundial 2019, dois dias depois de ter celebrado o seu 34.º aniversário. Este ano está de volta ao Campeonato do Mundo feminino.

Nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, a equipa de futebol feminino dos EUA foi eliminada nos quartos-de-final, o seu pior desempenho olímpico de sempre. Regressada de uma longa paragem de quase um ano, Megan Rapinoe era um argumento decisivo para as aspirações norte-americanas, mas falhou. Parecia o fim da linha para uma das melhores futebolistas da história. Mas não foi: em 2019, no Mundial de França, a extremo de cabelo colorido marcou o primeiro golo do triunfo sobre os Países Baixos e meses depois acabou justamente distinguida pela FIFA como melhor jogadora do mundo.