Rede de teatros e cineteatros está há meio ano sem comissão de acompanhamento

Desde o início do ano que a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) está a funcionar sem o acompanhamento da comissão que deveria monitorizar as entidades financiadas no âmbito do primeiro programa de apoio à programação daquela rede. O impasse foi confirmado ao PÚBLICO pelo director-geral das Artes, Américo Rodrigues, que acredita no entanto que esta situação, embora não “ideal”, ainda não se traduziu em “prejuízo” para os equipamentos culturais apoiados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt