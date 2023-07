Omara Portuondo no adeus aos palcos: “Canto um hino à vida, por tudo o que passei”

Cantou em Sines há um ano, no Festival Músicas do Mundo, e agora está de volta a Portugal para três concertos, que apresenta como derradeiros. Omara Portuondo, 92 anos, lenda viva da música cubana que conta terminar em 2023 a sua digressão mundial de despedida dos palcos, lançou em Maio um novo álbum, Vida, e é com ele que vai apresentar-se ao vivo este sábado, em Castelo Branco (Cine-Teatro Avenida, 18h). Seguir-se-ão os coliseus: primeiro o do Porto, a 8 de Julho (21h), depois o de Lisboa, no dia 14 (21h30). Até ao final do ano, actuará ainda em Espanha, no México, na Colômbia e em várias cidades dos Estados Unidos. Numa entrevista por e-mail, Omara Portuondo fala ao PÚBLICO do novo álbum e desta digressão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt