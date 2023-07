Mais de cem anos depois, um Busoni em estreia em Portugal

Com mais de um século de atraso, o Concerto para piano (1904) de Ferrucio Busoni (1866-1924) – cuja estreia absoluta decorreu ainda no seu ano de composição, com o próprio Busoni ao piano, acompanhado pela Filarmónica de Berlim – chegou a Portugal na passada sexta-feira. Foi a Casa da Música que colmatou essa falha, com a visita do premiado pianista Vadym Kholodenko. O músico assumiu como uma das suas missões divulgar a obra, que considera injustamente esquecida.

