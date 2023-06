Vadym Kholondenko: “O Concerto de Busoni é completamente Amarcord

Alex Ross, crítico de música da revista The New Yorker, chama-lhe “concerto-monstro”. Há quem o considere para além do razoável relativamente às horas de trabalho necessárias para erguer uma interpretação minimamente aceitável. Talvez por isso tenha levado mais de 100 anos para que alguém se atrevesse a programar em Portugal o Concerto para Piano de Ferrucio Busoni, de 1904. Durante a conversa por Zoom com Vadym Kholodenko (Kiev, 1986), fala-se em primeiro lugar da obra, que terá esta sexta-feira a sua estreia portuguesa na Casa da Música (CdM), pois é essa a postura habitual do virtuoso pianista que está por estes dias no Porto e que coloca sempre a música em primeiro plano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt