Um momento de publicação independente: T25A

Apresenta-nos o teu fanzine.

O Terminal Studios, núcleo de Banda Desenhada e Animação do Algarve, quis assinalar os seus 25 anos de existência e lançou um desafio épico a autores, colaboradores e amigos para fazerem parte de uma edição icónica no panorama internacional dos fanzines de BD. T25A é uma edição comemorativa de participação colaborativa, com carimbo Drmakete, em homenagem a todos os editores dos anos 1980 e 90 (agrafos, fotocópias, corta/cola) e dedicada ao grande entusiasta da BD e amigo, Geraldes Lino.

Quem são os autores?

Este número tem trabalhos em BD, ilustração, cartoon, tiras de humor, caricatura, esboços, fotocomposição, alguns textos e devaneios gráficos de 49 autores de Portugal mas também da Alemanha, Bélgica, Espanha e Marrocos. Os autores são Ana Lu, Alexandra Pratas, Alex Blotevogel, Alice Magalhães, Andreia Rechena, Bruno Boto da Cruz, Carlos Rocha, Daniel Maia, Diogo Carvalho, Filipe Coelho, Guifo, Hugo Vieira da Silva, Inês Alecrim, Inocência Dias, Joana Dias, João Mascarenhas, João Pinto, Jorge Oliveira, José Carlos Fernandes, Leo Marques, Luci, Luís Guerreiro, Marco Fraga da Silva, Maria João Levita, Markus, Marta Castro, Martina Meier, Miguel Saial, Nuno Beato, Nuno Murta, Oli Gfeller, Paulo d’Alva, Paulo José Martins, Paulo Monteiro, Paulo Montes, Paulo Silva, Paulo Viegas, Phermad, Rafael Antunes, Ruben Botelho, Rui Alex, Sara Glória, Serafim, Suse, Teresa C. Pestana, Tiago da Silva, Vitor Hugo Rocha, Wittek e Xavier Almeida.

Do que quiseram falar?

De festa e liberdade criativa.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

São 124 páginas, com impressão em fotocópias a preto e branco, formato A5. A capa é em cartolina de gramagem superior (200gr) com abas e detalhe do selo oficial T25A impresso em papel verde, cortado de forma personalizada e colado à mão (um a um). A tiragem é de 150 exemplares (ufaaaa!).

Paulo Viegas e Paulo José Martins Celebremos Maria João Levita Sorcerer's Tower Ruben Botelho Paulo Viegas,Paulo Viegas Diogo Carvalho Hugo Viera da Silva Fotogaleria Paulo Viegas e Paulo José Martins

Onde é que está à venda e qual o preço?

Metade da tiragem (75 exemplares) foi usada como forma de pagamento e agradecimento, portanto foi distribuída de forma gratuita pelos autores, divulgadores da 9.ª arte e algumas instituições que sempre deram alento às nossas iniciativas. Os restantes poderão ser adquiridos em feiras e mostras de zines, festivais de BD ou por e-mail e tem o valor de oito euros.

Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

Porque não? Ainda existe espaço para dar voz e forma aos projectos artísticos autónomos que as grandes editoras não conseguem alcançar, e talvez nem queiram, sendo dessa forma um lugar de alguma coisa diferenciada para um público que procura a essência de algo no meio de tanto ruído e fogo-de-artifício.

Tens ou conheces uma publicação feita no último ano que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu. - Apresenta-nos o teu fanzine/edição de autor/livro de artista.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal?

A nossa. Procurem "T25A fanzine BD" online, com trabalhos de diversos autores, editados a cores e alguns extras para todo o tipo de público com sede de "bonecada" e não só.