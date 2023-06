Ginásios Fitness Up considerados estratégicos pelo Banco de Fomento

Cadeia nacional vai receber 5,8 milhões da recapitalização estratégica. Em Janeiro, o banco também aprovou interesse nacional para nova marca de nutrição desportiva com pouco tempo no mercado.

A dona da rede de ginásios Fitness Up é uma das cinco candidatas que, entre Janeiro e Março, viram aprovado um apoio à capitalização com dinheiro do Fundo de Capitalização e Resiliência, gerido pelo Banco Português de Fomento. O Fitness UP Group SPGS, que detém uma rede de ginásios espalhada pelo país, receberá cerca de 5,8 milhões de euros do Programa de Recapitalização Estratégica, criado pelo banco por orientação do Governo, com o objectivo de distribuir até 400 milhões de euros a empresas que tenham "interesse estratégico nacional", tal como fica claro pelo próprio nome do programa.