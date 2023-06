Golo de Messi na Luz foi o melhor da Champions em 2022/23

Argentino bateu Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Erling Haaland, do Manchester City, na votação anunciada pela UEFA.

O golo do argentino Lionel Messi ao Benfica, no Estádio da Luz, ao serviço do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor da última edição da Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira a UEFA.

O golo resulta de um pontapé em arco com que o avançado argentino finalizou uma jogada colectiva da equipa gaulesa, que contou com a participação do português Vitinha, do brasileiro Neymar e do francês Kylian Mbappé.

No encontro da terceira jornada do Grupo H, Messi inaugurou o marcador aos 22 minutos, mas um autogolo do português Danilo Pereira determinou o empate (1-1) no Estádio da Luz.

?? A circulação de bola, os movimentos, o remate...



?? Um hino ao futebol do princípio ao fim! ??#UCL pic.twitter.com/5s7lFtEisU — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) June 30, 2023

Depois de duas temporadas no PSG, o avançado argentino deixou o clube parisiense no final da última temporada para rumar aos norte-americanos do Inter Miami.

No pódio dos melhores golos da Champions 2022/23 ficaram ainda o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, com um "tiro" de fora da área ao Manchester City, e o norueguês Erling Haaland, dos "citizens", com um golo acrobático ao Dortmund, sua anterior equipa.

O golo do benfiquista Grimaldo - entretanto transferido para os alemães do Bayer Leverkusen - ao Maccabi Haifa, na primeira jornada do Grupo H, foi considerado o quinto melhor.