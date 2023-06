Festivais Lisb-On e Summer Fest arrancam esta sexta-feira

Mais dois festivais de música entram em campo nesta sexta-feira: o Lisb-On Jardim Sonoro e o Sumol Summer Fest. O primeiro acontece no Jardim Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto, e prolonga-se até domingo. O segundo, na Costa da Caparica, vai até sábado.

No cartaz do Lisb-On Jardim Sonoro, destaque para o rapper Freddie Gibbs e os britânicos Jungle (em formato DJ set). O Sumol Summer Fest aposta em nomes como Popcaan, ProfJam, Bárbara Bandeira e Matuê.

O Lisb-On Jardim Sonoro, que no ano passado deixou o Parque Eduardo VII em prol do Jardim Keil do Amaral, resolveu este ano trocar os primeiros dias de Setembro pelo início do Verão, naquela que é a sua oitava edição.

Ao longo dos três dias, passarão pelos três palcos do festival mais de 50 artistas e bandas de "electrónica, indie e música do mundo", segundo informação disponível no site do evento.

Os Jungle entram em cena já nesta sexta-feira, dia que também terá Poolside, Purple Disco Machine, DJ Nobu, DVS1, Polygonia, Quantic, em DJ set, Pandilla Ltd, Mdusa, Kaesar & Zoy, Claudio PRC e Zé Salvador.

Para sábado, estão agendadas as actuações de Freddie Gibbs, Cister Sledge, HVOB, Gui Boratto, Detroit in Effect, Dyed Soundorom, Cruz, Brusca, Laura, Temudo, Tini e Pedro Tenreiro, entre outros.

A oitava edição do Lisb-On termina no domingo com Donato Dozzy, Ben Böhmer, Saint Vie, Moullinex com GPU Panic, Kokeshi, Mary B e Zip, entre outros.

De acordo com a organização, haverá shuttles a fazer a ligação entre o Marquês de Pombal e o Jardim Keil do Amaral, entre as 16h e as 21h na sexta-feira e no sábado, e entre as 16h e as 19h no domingo. Entre o Jardim Keil do Amaral e o Terreiro do Paço, com paragem no Marquês de Pombal, os shuttles funcionarão entre a 1h e as 5h nas madrugadas de sexta para sábado e sábado para domingo, e entre as 23h de domingo e as 5h de segunda-feira.

Os bilhetes para o Lisb-On estão à venda em www.lisb-on.pt. Há passes de três dias, que custam 120 euros, passes de dois dias (30 de Junho e 1 de Julho ou 1 e 2 de Julho), que custam 89 euros, e bilhetes diários, com um custo de 55 euros (30 de Junho e 1 de Julho) e 45 euros (2 de Julho).

No que toca ao Sumol Summer Fest, também há mudança de cenário: à 13.ª edição,​ o festival trocou a Ericeira pela Margem Sul do Tejo. Acontecerá pela primeira vez no Parque de Campismo Inatel, junto à praia de São João, na Costa da Caparica.

"A casa é nova, mas a energia mantém-se", diz a promotora Música no Coração, salientando que a programação, além de música, inclui surf, skate, arte e dança.

Nesta sexta-feira, actuam o jamaicano Popcaan, a franco-maliana Aya Nakamura e os portugueses ProfJam, Bárbara Bandeira e Mishlawi.

No sábado, sobem ao palco os britânicos Children of Zeus, o norte-americano Iann Dior, os portugueses Bispo (em substituição de Wiz Khalifa, que cancelou a sua digressão por questões de saúde), Mizzy Miles, com convidados especiais, e ainda o espectáculo Guerrilla Girls.

Será "uma homenagem a um colectivo norte-americano composto por artistas feministas e formado nos anos 1980 em Nova Iorque, que visava combater a desigualdade de género e racial no mundo da arte". Haverá sete artistas em palco: Blaya, Carla Prata, Cíntia, Eva Rap Diva, Muleca XIII, TVON e DJ Allexia.

Além da música, haverá aulas de surf, "oferecidas através de passatempos que decorrem no Instagram", demonstrações e aulas de skate, pintura ao vivo e "batalhas de dança".

Quem comprou passe de dois dias tem acesso ao campismo, a partir das 10h desta sexta-feira e até ao meio-dia de domingo.