Football Manager vai incluir equipas femininas em 2025

O Football Manager (FM), famoso videojogo de estratégia, táctica e gestão desportiva, no qual cada utilizador veste a pele de um treinador de futebol, vai incluir o futebol feminino a partir de 2025. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo director da empresa Sports Interactive, Miles Jacobson, responsável pelo desenvolvimento do projecto.

"O jogo feminino merece ser o melhor possível quando for lançado - e a engenharia dos novos gráficos vão ajudar a cumprir esse objectivo. O ciclo FM25 verá a tão esperada introdução do futebol feminino", referiu.

O estúdio, que também desenvolve um conceito semelhante, mas em hóquei no gelo, já se tinha comprometido a dar este passo em 2021. Contudo, alguns contratempos na evolução dos projectos adiaram a inclusão do futebol feminino.

Para a edição de 2025, Miles Jacobson promete ainda adicionar novos estilos de animação, com recurso a tecnologias que vão tornar o videojogo mais realista, nomeadamente na movimentação dos jogadores.

O FM segue assim as pisadas de outro famoso videojogo de futebol, o FIFA, que inclui selecções femininas desde 2015. No último ano, a avançada australiana Sam Kerr, que actua no Chelsea, tornou-se a primeira jogadora a surgir na capa do videojogo.

A selecção portuguesa feminina foi incluída no FIFA a partir de 2022 e, uma vez que as navegadoras vão participar no Mundial deste Verão, integram um modo especial dedicado à competição.

O Football Manager é produzido desde 2005 e distribuído pela SEGA. A próxima edição do videojogo, a 20ª, será lançada no último trimestre deste ano e vai possibilitar a migração de dados das carreiras do FM23 para o FM24.