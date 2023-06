Dolores Silva e a estreia no Mundial: “O melhor de nós está para chegar”

A selecção nacional feminina de futebol estreia-se a 23 de Julho no Mundial, este ano disputado na Austrália e Nova Zelândia. Depois do inédito apuramento, em Fevereiro, em solo neozelandês, a comitiva portuguesa vai regressar ao país para fixar quartel-general em Auckland, na ilha do norte, antes dos jogos com os EUA, Países Baixos e Vietname.

