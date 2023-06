Temido avança para o PS-Lisboa com porta aberta a candidatura à capital em 2025

Numa altura em que Marta Temido tem vindo a ser apontada como potencial candidata do PS às eleições europeias de 2024 ou às autárquicas de 2025, e apoiada no peso político e popularidade conquistados durante a pandemia – uma sondagem recente colocava-a como a socialista mais bem colocada no pós-Costa para enfrentar o líder do PSD Luís Montenegro –, a ex-ministra da Saúde apresentou esta quinta-feira a candidatura à liderança da concelhia do PS de Lisboa deixando no ar a ideia de que poderá mesmo avançar para a câmara da capital. A moção que Temido apresentou é todo um programa eleitoral, abordando temas centrais como a mobilidade ou a habitação.

