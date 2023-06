Coldplay em Coimbra geraram retorno económico directo de 36 milhões de euros

Os quatro concertos que a banda britânica Coldplay realizou, em Maio, na cidade de Coimbra, geraram um retorno económico directo de 36 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

"Os concertos dos Coldplay projectaram Coimbra a nível nacional e internacional e fizeram disparar a facturação na hotelaria e na restauração", disse.

Durante a Assembleia Municipal de Coimbra, o autarca explicou que o estudo de impacto económico foi produzido pela Coimbra Business School / Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (CBS/ISCAC).

De acordo com o estudo, os quatro concertos da banda liderada por Chris Martin, nos dias 17, 18, 20 e 21 de Maio, no Estádio Cidade de Coimbra, originaram uma despesa total de 36 milhões de euros, tendo em conta o montante de despesa média de 180,14 euros dos 200 mil espectadores.

Os dados utilizados pelo CBS/ISCAC centraram-se em inquéritos nas imediações dos concertos e ainda na disponibilização de formulários (através de QR-Code) junto aos hotéis da cidade, bem como em dados facultados pela Sociedade Interbancária de Serviços e pela UNICRE - Instituição Financeira de Crédito.

Foram validados 229 questionários, referentes a 1665 espectadores, onde sete questões permitiram traçar o perfil dos espectadores e dos consumos que iria efectuar.

Registou-se "alguma variabilidade [de gastos] em função do distrito de proveniência, com um mínimo de 107,94 euros para os espectadores do distrito de Coimbra e de 349,55 euros para os espectadores provenientes do distrito de Bragança, o que facilmente se explica pela distância geográfica".

Segundo o estudo, os espectadores que pernoitaram realizaram uma despesa que "corresponde a mais do dobro" dos gastos daqueles que não passaram a noite em Coimbra.

Por fim, relativamente ao "recurso a serviços de restauração", apurou-se que os espectadores que recorreram a estes serviços apresentaram um nível de despesa 55% superior comparativamente aos restantes.