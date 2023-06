Incêndio no Lumiar obrigou à evacuação de uma creche e um lar de idosos

Um incêndio deflagrou esta tarde numa zona de mato no Lumiar, em Lisboa, afirmou ao PÚBLICO Arlindo Ribeiro, subchefe dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. O alerta foi dado pelas 14h37. A situação já estava controlada pelas 16h50.

No local, estiveram 20 viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e 71 operacionais a combater o incêndio, de acordo com o site da Protecção Civil pelas 16h30. O incêndio lavrou numa zona de mato perto da Rua Daciano Costa, do Clube de Ténis Paço do Lumiar, do Clube de Golfe do Paço do Lumiar e da Rua Formosinho Sanchez, indicou Arlindo Ribeiro.

“A situação está controlada. Está normalizada”, afirmou o subchefe dos Bombeiros Sapadores de Lisboa​ já pelas 16h50. Arlindo Ribeiro referiu que foram evacuados uma creche e um lar de idosos, sem especificar quantas pessoas tiveram de ser retiradas dos locais.