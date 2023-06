Desordem Mundial. Grécia confirma viragem à direita

A Grécia voltou a escolher o centro-direita para ser governada e, desta vez, com maioria absoluta de um só partido, desafiando a tendência europeia. Por outro lado, estará o sul da Europa a virar à direita? É o tema principal do Desordem Mundial desta semana. Antes, analisa-se, uma vez mais, a relação polémica entre Espanha e Marrocos e a forma como se comentou nas televisões e jornais a acção intempestiva de Prigozhin. No final, um estudo e música.

