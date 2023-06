P24. Governo ignora ferrovia na escolha do Bombarral para novo hospital do Oeste

O novo hospital do Oeste vai ser construído na Quinta do Falcão, no Bombarral, num prazo estimado de cinco anos, anunciou nesta terça-feira o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, mas a localização escolhida ignora a potencialidade da ferrovia para servir o hospital: a estação ferroviária fica a, pelo menos, 30 minutos a pé. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO na região Oeste, Carlos Cipriano.

