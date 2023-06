Estratégia de Moedas para habitação em Lisboa chumbada

A consulta pública do documento deveria acontecer no Verão. PS, Bloco, Cidadãos Por Lisboa e Livre votaram contra. PCP, que propusera prorrogação da discussão, absteve-se. Moedas diz-se “triste”.

O processo de consulta pública sobre a Carta Municipal da Habitação de Lisboa foi chumbado. Essa foi a decisão da vereação da Câmara Municipal de Lisboa (CML), na noite desta quarta-feira, no fim de uma longa reunião, iniciada às 15h. A recusa de avançar com o processo de discussão do pacote de medidas apresentado por Carlos Moedas e por Filipa Roseta foi conhecida apenas no fim do debate e após contundentes críticas dos vereadores da oposição. O autarca confessou-se "triste", após a votação.