I’m a Barbie girl...: casa de sonhos da boneca no Airbnb. Ken é o anfitrião

AirbnBarbie: mansão abre para duas estadias, gratuitas, a coincidir com estreia do filme da Barbie. A reserva deve ser feita a 17 de Julho, só nao se sabe como serão escolhidos os clientes.

Neste Verão, estamos todos a viver no mundo da Barbie - e alguns fãs terão a oportunidade de dormir na casa de sonho da icónica boneca.

O Airbnb está a abrir vagas, extremamente limitadas, para a casa de sonho da Barbie Malibu, para coincidir com o lançamento, a 21 de Julho, do filme com heróis de carne e osso, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling como o poderoso casal de plástico.

A casa de três andares é completamente cor-de-rosa e está equipada com um escorrega, um ringue de patinagem e uma piscina com as letras "KEN" a flutuar na água.

Foto Ken's DreamHouse: a pista de dança

Ao contrário da última vez em que a propriedade privada foi anunciada no site, em 2019, o "anfitrião" é agora Ken - e a estadia é no seu quarto, com tema wild wild West, repleto de chapéus de cowboy na parede, camisas com franjas no guarda-roupa e um grande cavalo. De acordo com as fotografias, há também um Kendom Saloon, uma pista de dança e equipamento de ginástica.

Foto Ken's Dreamhouse: Sandbox

Embora não haja qualquer promessa de avistamento do Ken - talvez ele esteja sempre a andar de patins - o anúncio diz que um porteiro mostrará a casa aos visitantes e preparará as refeições. Ambientando-se nos trailers do filme da Barbie, o Airbnb diverte-se com o personagem.

"Todas as estadias serão gratuitas - porque o Ken não conseguiu descobrir como colocar um preço na Casa de Sonho da Barbie em Malibu - afinal, o que o Ken gosta é de praia, não de matemática!", diz o anúncio. Anteriormente, uma estadia de duas noites custava 60 dólares (cerca de 55 euros) para celebrar o 60º aniversário da marca.

Foto Ken's DreamHouse: o célebre e grande cavalo

A casa será aberta a reservas a 17 de Julho, no site da Airbnb, mas apenas duas estadias de uma noite estarão disponíveis para até duas pessoas cada, em 21 e 22 de Julho. Os bilhetes para o Barbie Dreamplane ou outro tipo de transporte têm de ser reservados e pagos pelos hóspedes.

Foto Ken's DreamHouse: até o barbecue

Não é claro como é que a Airbnb vai determinar quem tem direito à estadia no espaço do Ken, embora o anúncio seja claro que a campanha não é um concurso.

"Todos nós temos sonhos e a Barbie tem a sorte de ter uma casa cheia deles", diz o anúncio, citando Ken. "Mas, agora, é a minha vez, e mal posso esperar para receber convidados dentro destes espaços únicos". Tão únicos que só podiam ser do Ken.