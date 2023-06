Tripulantes de cabina da TAP vão ver atenuado corte salarial até fechar acordo de empresa

Sindicato diz que ficou acordado com a TAP “o pagamento mensal de um valor” até à assinatura do novo acordo de empresa, que se atrasou. Governo tem ainda de ratificar decisão, ligada ao corte.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voos da Aviação Civil (SNPVAC) negociou um acordo que atenue o efeito dos cortes de salário na TAP a partir do próximo dia 1 de Julho, mesmo sem ter ainda assinado o novo acordo de empresa (AE).

Numa nota enviada aos associados esta terça-feira, o SNPVAC diz que apesar das conversações com a administração da TAP sobre o AE “estarem a decorrer a um ritmo normal, a verdade é que as duas instituições concluíram que não conseguiriam terminar as negociações nos prazos inicialmente previstos no protocolo de negociação”.

Assim, segundo o sindicato liderado por Ricardo Penarroias, “ficou acordado, entre as duas partes, o pagamento mensal de um valor adicional ao prémio de assinatura” do AE, que na prática funcionará como compensação dos cortes em vigor - que irão terminar formalmente com o novo AE.

O pagamento em causa, diz o SNPVAC, “terá efeitos a partir de 1 de Julho, enquanto decorrerem as negociações, ficando apenas a aguardar o aval do Ministério das Finanças e das Infra-estruturas.

Especificando que o pagamento mensal será atribuído aos associados do SNPVAC, o sindicato convocou duas sessões de esclarecimento que se vão realizar amanhã, quarta-feira, e no dia seguinte.

O corte que está em vigor na companhia aérea presidida por Luís Rodrigues, ligado ao acordo temporário de emergência, passa por uma redução de 20% a partir do valor do salário acima de dois salários mínimos, ou seja, a partir dos 1520 euros.

No passado dia 23 os pilotos da TAP associados do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) aprovaram a proposta de novo acordo de empresa apresentada pela companhia aérea, naquela que foi a primeira negociação de AE fechada com sucesso.