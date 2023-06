Mosteiro de Santa Clara-a-Velha reabre já a pensar nas próximas obras

Foram necessários três anos para recuperar o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha dos efeitos das últimas cheias e minimizar o impacto das que hão-de vir. O monumento nacional instalado na margem esquerda do rio Mondego, em Coimbra, reabriu nesta segunda-feira, após uma intervenção de 642 mil euros, comparticipada por fundos comunitários. Apesar do longo trabalho que agora se concluiu, não ficou tudo feito. Está já a ser projectada a próxima intervenção, que contará com 1,8 milhões de euros, desta vez com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

