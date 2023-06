Portugal vai continuar entre a elite do atletismo

Nos Jogos Europeus, a selecção nacional terminou em oitavo, com Leandro Ramos em alta. No muaythai, há duas medalhas garantidas.

Neste domingo, nos Jogos Europeus, na Polónia, o atletismo português teve um bom dia. Portugal somou pontos suficientes para se manter na I divisão da modalidade, objectivo que era bem possível, mas não garantido à partida para a jornada de domingo. Com 315 pontos somados, a selecção portuguesa ficou em oitavo lugar, posição suficiente para escapar à descida de divisão, que coube à Bélgica, à Turquia e à Noruega, equipas que ficaram abaixo do 13.º posto.

Leandro Ramos, no lançamento do dardo, foi um dos que mais contribuíram, tendo saído do concurso deste domingo com o terceiro lugar. Saiu, portanto, com a medalha de bronze? Nem por isso. Nesta prova (como em várias outras), os resultados das três divisões são considerados em conjunto e houve quatro atletas a lançarem melhor do que Ramos.

O lançador de 22 anos conseguiu colocar o dardo a 81,62 metros, melhor marca pessoal do ano, num concurso no qual esteve quase sempre nas posições da frente.

Na I divisão, o português (que tem 84,78m como recorde pessoal) foi batido pelo belga Timothy Herman, que lançou mais cinco centímetros, e o alemão Julian Weber, que levou o ouro de forma clara, com 86,26 metros. Ramos saiu com o quinto lugar a nível global.

Também a estafeta mista 4x400m, composta por João Coelho, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo esteve em alta e bateu o recorde nacional: 3m14,06s.

Os restantes resultados não foram tão proeminentes, com posições intermédias de Marta Pen nos 1500 metros, Cláudia Ferreira no dardo, Arialis Martínez nos 200 metros, Francisco Belo no peso, Catarina Queirós no salto em comprimento e Anabela Neto e Gerson Baldé no salto em altura.

Portugal sai, assim, da Polónia com três pódios no atletismo: o ouro de Auriol Dongmo no peso e as pratas de João Coelho (400 metros) e Isaac Nader (1500 metros).

Mais tarde, viveu-se uma situação algo inusitada numa prova desta escala - mais ainda do que um terceiro lugar não dar bronze. É habitual as equipas e os atletas terem de ultrapassar várias fases para chegarem aos títulos e às medalhas, mas neste domingo houve dois bronzes garantidos rapidamente no muaythai.

Dada a pouca afluência por categoria, Gonçalo Noites, na categoria -71kg, e Matilde Rodrigues, em -57kg, tiveram de fazer apenas um combate para chegarem às meias-finais - e têm, por isso, uma das duas medalhas de bronze já garantida.

Ambos os atletas têm, ainda assim, o trabalho inacabado. O bronze será “tarifa” mínima, mas ainda poderão chegar à prata ou mesmo ao ouro, voltando hoje aos combates.

No padel, a dupla portuguesa Afonso Fazendeiro/Miguel Oliveira conquistou a medalha de bronze no torneio de pares masculinos. Na praça principal de Cracóvia, ao ar livre, os italianos Simone Cremona e Marco Casetta começaram na frente, com 7-6, mas os portugueses deram a volta, ao vencer o segundo parcial por 7-5 e o terceiro por 6-0.

Também o ténis de mesa teve resultados relevantes, até por ser uma modalidade que acarreta esperanças de medalhas - Portugal tem dois ouros em Jogos Europeus. Neste domingo, Marcos Freitas e Fu Yu apuraram-se para os quartos-de-final da prova de singulares, superando a desilusão da eliminação de João Geraldo. com Lusa