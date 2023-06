Jogos Europeus: Isaac Nader dá prata a Portugal nos 1500 metros

O português Isaac Nader conquistou neste sábado a medalha de prata na prova de 1500 metros dos Jogos Europeus, a terceira para o atletismo luso na Polónia, em corrida integrada no Europeu por selecções.

Isaac Nader, 23 anos, cumpriu a sua prova em 3m37,37s, apenas superado pelo espanhol Mohamed Katir, 42 centésimos de segundo mais rápido (3m36,95s): o pódio ficou completo com o neerlandês Niels Larós (3m37,59s).

Esta é a terceira medalha para o atletismo português neste Europeu de selecções, depois do ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso e a prata de João Coelho nos 400 metros.

Portugal soma agora oito pódios em Cracóvia2023, com três ouros, três pratas e dois bronzes.