Jogos Europeus: Auriol Dongmo conquista ouro no peso

​Auriol Dongmo conquistou, esta sexta-feira, a medalha de ouro no lançamento do peso dos Jogos Europeus de 2023, que decorrem em Cracóvia. A lançadora portuguesa dominou com relativo conforto um concurso em que garantiu a Portugal o segundo título nesta edição.

Dongmo venceu a competição com um lançamento de 19,07 metros, batendo a alemã Yemisi Ogunleye (18.85m) e a sueca Axelina Johansson (18.32m), e assegurou a segunda medalha de ouro para Portugal depois do triunfo do canoísta Messias Baptista em K1 200 metros.

Face às ausências de Pedro Pichardo e Patrícia Mamona (ambos no triplo salto), Dongmo era uma das grandes favoritas da comitiva nacional à conquista de uma medalha de ouro e cumpriu a missão com naturalidade. Começou com um lançamento a 18,42m, subiu para 18,45m e, depois de um nulo, chegou à marca com que venceu o concurso.

Depois de ter conquistado o título no peso nos Europeus de pista coberta de 2021, em Torun, e nos Mundiais de pista coberta de 2022, em Belgrado, Auriol Dongmo junta mais uma medalha de ouro ao currículo, reforçando o estatuto de uma das melhores lançadoras mundiais da actualidade.

João Coelho de prata

Nos 400 metros, João Coelho garantiu pouco depois do ouro de Dongmo, a medalha de prata, estabelecendo novo recorde nacional, com 45,05s, em corrida integrada no Europeu por selecções.

Coelho foi segundo em Chorzow, atrás do norueguês Havard Ingvaldsen - que obteve o recorde do campeonato, com 44,88s -, à frente do neerlandês Liemarvin Bonevacia (45,06s).

O anterior recorde nacional pertencia a Vítor Ricardo Santos, com 45,14s em Berlim, em Agosto de 2018.

O resultado ajuda Portugal no desígnio de se manter na primeira divisão do campeonato da Europa, uma vez que das 16 selecções de elite, descem três após a prova que termina este domingo.