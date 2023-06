O peso da Régua

Tendo em conta que o único incentivo com eficácia comprovada são os votos, só vejo uma forma de obrigar quem manda a olhar com maior seriedade para todo o país: mexer no sistema eleitoral.

Foi uma semana repleta de significado, aquela que começou com Marcelo Rebelo de Sousa a discursar na cerimónia do 10 de Junho no Peso da Régua, justificando a escolha do local com a urgência de o poder político dar mais atenção ao interior, e que terminou sete dias depois com o lamento do Governo e do próprio Presidente da República por terem faltado à inauguração em Pedrógão Grande de um memorial às vítimas dos incêndios de 2017. A política do nosso poder sobre a coesão territorial é só conversa. Foi isso o que a semana, mais uma vez, simbolizou.