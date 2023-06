Preparem as cartas e lancem os dados: vai começar mais um Viana Joga Forte

No sábado, a partida joga-se em Viana do Castelo. Por seis locais da cidade, os participantes vão passar o dia a jogar jogos de tabuleiro (e, se tiverem sorte, levam um para casa).

Azul, Ticket Ride, Pessoa e Cascadia são alguns dos títulos para a maratona de jogos de tabuleiro de Viana do Castelo. A decorrer no sábado, 24 de Junho, das 10h à meia noite, o Viana Joga Forte tem um jogo para todos, quer estejam em grupos maiores ou mais pequenos, e independentemente da idade do jogador.

O Viana Joga Forte foi pensado para “descobrir a cidade e jogar jogos”, resume Ricardo Ferreira, o criador da iniciativa. Organizado pela Associação Cultural e Artística Artmatriz, o evento é gratuito e não precisa de inscrição. Esta é a terceira edição e vai decorrer em seis locais diferentes (na estação Viana Shopping, o Navio-hospital Gil Eannes, o Parque Ecológico Urbano, o Hotel de Chocolate, A Moda Antiga e a Biblioteca Municipal).

As partidas de jogos de tabuleiro decorrem todas ao mesmo tempo, com ajudas para saber as regras. Quem quiser participar pode escolher livremente a ordem em que visita os lugares e se passa por todos. Depois das 19h, os jogos passam todos para a biblioteca e a maratona segue até à meia-noite.

Cada local vai ter dezenas de jogos dentro de temáticas associadas a esses mesmos lugares. No Navio-hospital Gil Eannes, os jogos são sobre saúde ou relacionados com o mar, já no Parque Ecológico os jogadores vão poder explorar temas relacionados com a natureza, exemplificou Ricardo Ferreira.

Para a sua jornada por Viana, cada jogador vai receber um Passaporte de Jogo para coleccionar selos ao longo do dia, por cada local onde passa. Os selos são trocados por rifas para participar num sorteio que se vai realizar às 21h30, na Biblioteca Municipal. Vão ser sorteados mais de seis jogos, bem como ofertas extras, como bilhetes para um Escape Room.

De acordo com Ricardo Ferreira, iniciativas como esta e a VianaCon, da qual também faz parte, não só permitem que mais pessoas se envolvam no universo dos jogos de tabuleiro, como promovem a própria cidade, atraindo não só portugueses, como pessoas de todo o mundo. No ano passado, a segunda edição do Viana Joga Forte juntou 120 pessoas, e a VianaCon teve 1600 participantes.

Texto editado por Renata Monteiro