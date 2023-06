Constitucional pode chumbar tese que levou Ivo Rosa a declarar prescrita corrupção no caso Sócrates

O Ministério Público pediu esta semana ao plenário do Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre uma questão jurídica relacionada com a forma como se contam os prazos de prescrição nos crimes de corrupção. O pedido foi feito na sequência de dois acórdãos do TC, um de 2019 e outro deste mês, que resolveram a questão de forma oposta, podendo a uniformização desta matéria vir a ser relevante para o desfecho do processo de corrupção que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates, conhecido como Operação Marquês.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt