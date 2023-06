Paula Santos: “Que sejam os lucros da banca a pagar o aumento dos juros”

A líder parlamentar do PCP defende que a Caixa Geral de Depósitos devia intervir no sistema financeiro para diminuir as prestações.

Talvez esta semana o PCP tenha dito a frase mais violenta contra a Ucrânia: acusou "o poder nazi de Kiev" de "assassinatos". Fê-lo Paula Santos, a líder da bancada, no fim das jornadas parlamentares do seu partido que decorreram esta semana. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, Paula Santos diz que está do lado da paz, mas culpa a Ucrânia por "bombardear os seus cidadãos desde 2014".