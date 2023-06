Governo tem há sete anos na gaveta solução para parte dos crimes no Tejo

Em 2017, a ex-ministra do Mar Ana Paula Vitorino anunciou a construção no Barreiro de uma infra-estrutura para depósito, transformação e valorização de bivalves capturados no Tejo, já que estes só podem ser consumidos cozidos. Esta seria uma solução considerada “crucial” para resolver o problema da captura e comércio ilegal de amêijoa no Tejo e, por sua vez, contribuir para o combate à criminalidade associada, como o que aconteceu no caso recente de alegado tráfico de cidadãos no distrito de Setúbal. A obra estaria pronta no prazo de um ano. Só que nunca avançou.

