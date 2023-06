Japão faz a festa em Lisboa: muitas artes e uma viagem em jogo

Lisboa está em festa no mês do Junho, a azáfama maior dos Santos Populares já passou, mas, entre muitas sugestões de diversões, há sempre mais um "arraial" e até japonês: vem aí a festa alfacinha do Japão.

O jardim Vasco da Gama, em Belém, é pela segunda vez o palco escolhido para Festa do Japão, já em décima edição, um evento que celebra a relação de amizade entre Portugal e o país do sol nascente, e que está marcado para este sábado das 14h às 22h.

E se nos últimos três anos não se puderam celebrar as tradições japonesas – a pandemia impediu a realização da festa entre 2020 e 2022 –, agora o momento é assinalado pelos 480 anos de intercâmbio comercial e cultural entre Portugal e Japão.

Foto O programa conta com a demonstração de artes marciais Amélia Monteiro

O lema do evento é “descobrir e aprender” mais sobre a arte e a cultura nipónicas. E, sob este mote, lisboetas e visitantes são convidados a aprender um pouco de artes marciais, como o judo e o karaté; a saborear o sushi e outras especialidades japonesas; a vibrar com a dança tradicional do grupo Takarabune e a música do duo Tomoro, entre outras actividades que vão decorrer ao longo do dia.

Este ano, o espírito da festa é o tsuru, uma ave sagrada do Japão, que aqui será representada pela técnica do origami como símbolo de boa sorte, felicidade e fortuna. E por isso, a organização desafiou os visitantes nas redes sociais a “decorar” a festa com “cor e felicidade”, através de um esquema exemplificativo, que vai servir de base para uma das actividades propostas.

Foto dr

O programa de workshops está repartido por duas tendas, onde se poderá apreciar e aprender um pouco mais sobre as artes japonesas.

É o exemplo da arte de ikebana, utilizada nos arranjos florais que são símbolos de oferendas religiosas para a decoração dos altares.

Foto Festa do Japão em Lisboa ALICE NETO

Foto Os tambores ou taikos são um dos símbolos da música japonesa Amélia Monteiro

E não só: também o furoshiki, tradicional pano japonês que é utilizado há mais de mil anos para embrulhar tudo e mais alguma coisa, vai estar sob os holofotes.

E a criação literária não pode ficar de fora, com os haiku, poesia tradicional japonesa de culto.

Foto Festa do Japão em Lisboa ALICE NETO

Há viagem ao Japão em jogo

Anime e manga, com obrigatórios desfiles de cosplay, também animarão a tarde. Ainda em destaque, um quiz (de sim ou não), que vai testar o conhecimento dos visitantes sobre o Japão. Quem ganhar, tem direito a uma viagem para dois ao Japão.

Nas redes sociais do evento foi divulgada uma novidade para os fãs do épico jogo Pokemon Go, também ele baseado numa série anime. Os jogadores são convidados a participar num evento do jogo que ocorre durante a festa, e que traz “os bichinhos mais famosos do Japão”.

Texto editado por Luís J. Santos